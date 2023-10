F1 | Williams, Vowles attende l’arrivo di Pat Fry

Mancano esattamente quattordici giorni alla data del 1 novembre che segnerà l’ingresso ufficiale in Williams di Pat Fry. Da quel momento infatti l’ingegnere inglese, che negli scorsi mesi ha concluso il suo lavoro in Alpine, sarà a tempo pieno il nuovo direttore tecnico della scuderia di Grove.

Una figura cardine che manca al team inglese, con il team principal James Vowles che ha sottolineato come non veda l’ora che Fry inizi questo percorso professionale. Anche se l’impatto dell’ex Alpine non potrà avvenire nell’immediato, in quanto la progettazione della futura monoposto è stata già avviata da tempo.

“Sicuramente sto contando i giorni – ha detto Vowles, citato da Formula1.com – Per quanto abbia fatto del mio meglio, ho bisogno di qualcuno che sia nettamente migliore del sottoscritto in quel ruolo. Abbiamo creato un ottimo gruppo di persone alla Williams e stiamo lavorando insieme. Per il 2024 la strada è stata tracciata”.

Vowles, continuando a parlare di Fry, ha aggiunto: “Quando varcherà la porta, il telaio sarà praticamente quasi terminato. Ci sono tempistiche per queste cose che definiscono alcuni grandi elementi. Anche il pacchetto aerodinamico sarà in fase di sviluppo, anche se lo sarà per il prossimo anno. Ma dell’impatto – e l’ho sempre detto – non mi interessa il breve termine, ma il lungo termine. Quindi, già nella stagione 2024, avrà un effetto positivo ma quell’effetto reale avrà effetto nel ’25, ’26”.