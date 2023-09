F1 | Red Bull, Marko soddisfatto per la vittoria anticipata del titolo costruttori

L’appuntamento di Suzuka, sedicesimo stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, ha segnato la conquista del titolo costruttori da parte della Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha dunque archiviato la pratica del campionato marche, condita dall’ennesima vittoria firmata nel Gran Premio del Giappone da Max Verstappen.

Un titolo, in attesa che l’olandese chiusa i giochi anche per il Mondiale piloti (l’iride potrebbe arrivare già in Qatar tra due settimane, ndr), che corona una stagione straordinaria che ha visto la Red Bull assoluta protagonista come sottolineato da Helmut Marko.

La squadra anglo-austriaca, nelle sedici gare finora disputate, ha ottenuto ben quindici vittorie. L’unica volta che non è salita sul gradino più alto del podio è stata a Singapore dove a fare festa sono stati Carlos Sainz e la Ferrari.

“La conquista del Mondiale costruttori, ottenuto tra l’altro sulla pista della Honda, onore una grande stagione – ha dichiarato Marko ai microfoni di Sky – Verstappen è stato protagonista di una prestazione fantastica, controllando dapprima le McLaren e poi controllando la gara. Fa piacere vincere matematicamente il titolo con largo anticipo”.

Parlando di Verstappen ha aggiunto: “Ha migliorato la sua velocità, riesce a fare tutto questo con semplicità. Riesce anche ad essere il migliore nella gestione gomme”.