F1 | Carlos Sainz e Ferrari allineati sul futuro

Non ci dovrebbero essere problemi, anche se il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, sul la permanenza di Carlos Sainz in Ferrari. Lo spagnolo, in una recente intervista rilasciata ad AS, ha infatti affermato che lui e la squadra sono allineati per quel che riguarda il proprio futuro. L’alfiere della Rossa, arrivato a Maranello nel 2021 dove ha preso il posto di Sebastian Vettel e che come il compagno di squadra Charles Leclerc ha il contratto in scadenza a fine 2024, prima di Suzuka (ha chiuso al sesto posto, ndr) ha ottenuto il podio a Monza e la vittoria a Singapore dove in entrambi gli appuntamenti cha ottenuto la pole position.

“Essere in un buon momento a livello sportivo aiuta – ha dichiarato Sainz – Ma prima di quelle due gare eravamo già abbastanza allineati e in sintonia con la Ferrari, con Fred e con tutti quanti”.

Tornato a parlare della strategia adottata a Singapore ha detto: “In quell’occasione hanno conosciuto la mia intelligenza in gara? Non li biasimo. Perché quando guardi la Formula 1, lo fai per vedere i primi tre e non tanto il sesto o il settimo. L’appassionato che segue la F1 da molto tempo sa che è il mio stile di corsa, quello in cui sono sempre stato il migliore. Tutti abbiamo punti forti e punti deboli. Non voglio dire punti deboli perché siamo piloti di F1 e nessuno qui ha punti deboli. Ma forse la gestione di gara è un mio punto di forza”.