F1 | Red Bull, Marko soddisfatto dei risultati di Perez

Sergio Perez rimarrà in Red Bull almeno fino alla fine del 2024, data in cui terminerà il suo attuale contratto con la scuderia di Milton Keyens. Helmut Marko ha voluto fare chiarezza sulla situazione riguardante il messicano, dopo le recenti deludenti prestazioni che avevano fatto partire il chiacchiericcio mediatico attorno al suo futuro. Per lo storico consulente della squadra anglo-austriaca Perez non rischia il posto, perché finora ha ottenuto il massimo risultato possibile occupando il secondo posto nel Mondiale piloti alle spalle dell’inavvicinabile compagno di squadra Max Verstappen.

“Ora si è svegliato dal sogno del titolo mondiale – ha detto Marko a Formel.de – Forse questo lo aiuterà a concentrarsi nuovamente sull’ottenere la migliore prestazione possibile. Verstappen è un punto di riferimento completamente diverso. Aveva otto decimi di vantaggio nelle qualifiche e non ricordo un simile dominio negli ultimi dieci anni. Il divario tra Max e Perez è notevole. Tutti i piloti avrebbero questa differenza, tranne forse Hamilton o Alonso”.

Marko, continuando a parlare di Perez, ha detto: “Sergio è secondo in campionato. Di più non può fare. Max è sottovalutato. È eccezionale, basta vedere le sue capacità mentali. Con Perez abbiamo un contratto fino alla fine del 2024. È secondo nel Mondiale. Perché dovremmo agire proprio ora?”.