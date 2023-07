F1 | Leclerc, piena fiducia in Vasseur

Con il Gran Premio del Belgio, disputato ieri sul tracciato di Spa, si è conclusa una prima parte di stagione molto difficile per la Ferrari. La scuderia del Cavallino non è riuscita a replicare i risultati ottenuti dodici mesi fa, a causa di una monoposto che ha fatto principalmente fatica a mandare in temperature le gomme non riuscendo a portarle nella giusta finestra di utilizzo. Gli unici podi, tre in totali l’ultimo dei quali ottenuto proprio in Belgio, portano la firma di Charles Leclerc.

Il monegasco, nonostante le problematiche che stanno caratterizzando Maranello, non intende minimamente gettare la spugna. Anzi, continua ad inseguire il proprio sogno che è quello di riportare in vetta alla Formula 1 la Ferrari. In squadra Leclerc ha ritrovato una sua vecchia conoscenza, quel Frederic Vasseur diventato nuovo team principal del Cavallino con il quale ha condiviso l’esperienza in Alfa Romeo Sauber nel 2018.

“Momenti difficili ce ne sono per tutti da un anno, a parte la Red Bull di oggi. Sta a noi lavorare – ha dichiarato Leclerc ai microfoni dell’emittente belga RTBF – Ci concentriamo sulle ultime gare, sappiamo che la macchina non ci permette di fare i replicare i risultati dell’anno scorso. Dobbiamo riuscire a massimizzare il potenziale della vettura, il pacchetto attuale. Non commettere piccoli errori sulla strategia, sulla gestione del traffico e su altre cose”.

Leclerc, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Sono sempre stato un pilota e una persona che lavora con il cuore più che con la ragione. Amo la Ferrari. Il mio obiettivo in carriera è quello di diventare campione del mondo con questa squadra e riportarla al top. Non è stato difficile, ci sono alti e bassi. Ho piena fiducia in Fred Vasseur, sa esattamente dove vuole arrivare, cosa farà per arrivarci. Discutiamo molto insieme per raggiungere gli obiettivi. Mi dà fiducia”.