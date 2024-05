F1 | Sticchi Damiani e la vittoria Ferrari a Monaco: “Complimenti a Leclerc, speriamo di ripetere a Monza”

F1 Sticchi Damiani Leclerc – Anche il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, si è voluto congratulare con Charles Leclerc e la Ferrari per la vittoria ottenuta nell’ultimo Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Tramite le colonne del sito ufficiale di AciSport, il numero 1 della Federazione ha espresso soddisfazione e gioia per il primato ottenuto dal monegasco sulle strade di casa, sottolineando il gran lavoro che la Rossa che sta portando avanti per agganciare il vertice della classifica attualmente in mano alla Red Bull.

Un risultato di assoluto spessore, costruito grazie ad una condotta del fine settimana praticamente perfetta, che Sticchi Damiani spera di riassaporare a Monza, quando le tribune dell’Autodromo brianzolo saranno piene di tifosi pronti a festeggiare le gesta del pilota classe… e di Carlos Sainz. Il Gran Premio d’Italia, ricordiamo, è in programma in Brianza nel fine settimana dell’1 settembre.

Sticchi Damiani e la vittoria di Leclerc a Monaco

“Voglio congratularmi con la Ferrari e Charles Leclerc per la vittoria a Monte Carlo, gara di casa per il pilota e anche la più insidiosa e impegnativa del Mondiale di Formula 1. Soltanto una settimana fa, durante la premiazione sul podio di Imola, avevo avuto testimonianza diretta dell’affetto che gli appassionati italiani nutrono nei confronti di Leclerc. Come ho avuto modo di dire al termine del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, per i nostri tifosi la Ferrari più che una passione, è una fede.

Questo successo di Leclerc, che va ad aggiungersi a quello ottenuto in Australia da Carlos Sainz, oggi splendido terzo al traguardo, ha il merito di tenere vivo il campionato, di dare sapore al Mondiale. La speranza è che la stagione prosegua così e che la Casa di Maranello ci possa regalare altre soddisfazioni. Auspico, a questo proposito, che i ferraristi possano vivere giornate altrettanto emozionanti e gioiose al Gran Premio d’Italia di settembre in un Autodromo Nazionale Monza che si sta adeguando agli standard richiesti dalla Formula 1. Per il nostro movimento questa costituisce una domenica da ricordare anche per il successo ottenuto in Formula 3 da Gabriele Minì, un giovane pilota che ACI sostiene e in cui crediamo molto”.