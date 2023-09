F1 | Button esalta Max Verstappen

Max Verstappen sta letteralmente demolendo gli avversari in questa stagione. L’olandese, sempre più spedito verso il titolo di campione del mondo per il terzo campionato consecutivo, ha lasciato solamente le briciole ai principali competitor ottenendo finora dodici vittorie in quattordici appuntamenti. Delle quali le ultime dieci consecutive, che hanno permesso all’alfiere della Red Bull di ottenere un nuovo record superando il precedente primato appartenente a Sebastian Vettel.

Discutendo del talento dell’olandese, Jenson Button ha dichiarato che a parità di macchina temerebbe più Verstappen che l’ex compagno di squadra ai tempi della McLaren Lewis Hamilton. Il campione del mondo 2009 ha inoltre riferito come una delle abilità di Max sia quella di riuscire a creare quella giusta affinità con le monoposto progettate da Adrian Newey.

“Penso che Lewis abbia avuto dei compagni di squadra molto tosti. Ma, per quanto mi riguarda, avrei più paura ad affrontare Max con la stessa macchina – ha ammesso Button ai microfoni di Sky Sports News – Perché l’auto è progettata attorno al suo stile, può guidare una vettura che Adrian Newey gli costruisce. Newey gli dice: ‘Questa è l’auto più veloce del mondo. Se togli downforce andrà più lenta, ma sarà più facile da guidare”.

Button ha poi aggiunto: “Max risponde: ‘Giusto, devo guidare questa macchina così come l’hai progettata, facendolo nel miglior modo possibile. Penso che sia molto bravo in questo e penso che molti piloti facciano fatica a competere”.