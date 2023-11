F1 | Stuck non ha dubbi: Vasseur ha riportato ordine in Ferrari

Hans-Joachim Stuck ritiene che l’approdo di Frederic Vasseur in Ferrari, con il manager francese arrivato a Maranello quest’anno al posto di Mattia Binotto, abbia permesso alla scuderia del Cavallino di rimettere in ordine la struttura dopo anni difficili. Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato la Rossa quest’anno, nel quale ha ottenuto l’unico successo non firmato Red Bull grazie a Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore, Stuck ha promosso la figura dell’ex team principal dell’Alfa Romeo anche se al tempo stesso ha sottolineato come le prestazioni negative in pista stridano con il nome stesso della Ferrari.

In un anno difficile come quello attuale, dominato in lungo e in largo dalla Red Bull, la Ferrari è in lotta con la Mercedes per il secondo posto nel Mondiale costruttori. Il Cavallino, a due gare dalla conclusione della stagione, paga un ritardo di 20 punti dalla Stella.

“La Ferrari, ovviamente, ha commesso alcuni errori negli ultimi anni – ha detto Stuck a Eurosport – Ma sono ancora sorpreso che ci voglia così tanto tempo per tornare davanti. Non lo capisco. Molte delusioni degli ultimi anni sono semplicemente indegne della storia della Ferrari. Con Vasseur, è tornato il necessario ordine. Ed era ora. La McLaren sta facendo un ottimo lavoro, tanto di cappello. Un miglioramento del genere è particolarmente stimolante per Ferrari e Mercedes. Entrambe le squadre devono semplicemente fare meglio”.

Da parte di Stuck non è mancato anche un giudizio sulla Mercedes: “Wolff in questo momento non sta dormendo bene. Deve semplicemente trovare prestazione. Non solo perché rappresenta la Mercedes, ma anche perché è un azionista. Quindi in gioco c’è anche il suo denaro”.