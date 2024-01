F1 | Red Bull, Horner: “L’esperienza di Newey guida e accresce la squadra”

Adrian Newey è uno dei punti cardini sui quali si fonda il progetto Red Bull fin dall’ingresso in Formula 1. Con il proprio talento e guizzo tecnico l’ingegnere inglese ha segnato l’escalation della scuderia di Milton Keynes nel Circus fino ad arrivare sul tetto del mondo, portando il team fondato da Dietrich Mateschitz a vivere finora due cicli vincenti: il primo tra 2010 e 2013, avendo come pilota di riferimento Sebastian Vettel, e l’attuale inaugurato nel 2021 avendo come stella Max Verstappen.

Discutendo di Newey, il team principal della Red Bull Chris Horner ha ammesso come con la sua esperienza abbia portato la scuderia anglo-austriaca ad un livello sempre più alto.

“Adrian ha svolto un ruolo chiave nella squadra nel corso degli anni e quel ruolo si è evoluto nel corso degli ultimi 18 anni – ha dichiarato Horner ai microfoni di Sky Sports F1 – Ciò che è fantastico, inoltre, è la forza che mostra il nostro team tecnico”.

Horner, continuando con il proprio discorso, ha aggiunto: “Adrian con la sua ricchezza di esperienza è in grado di guidare e sviluppare quella squadra, oltre a progettare la RB17 che sarà la nostra prima vettura sportiva da pista presentata nel 2024”.