F1 | Ferrari, dal simulatore sensazioni differenti rispetto al 2023

Mancano poco più di due settimane alla presentazione della nuova Ferrari che avverrà nella giornata del 13 febbraio. In attesa che vengano tolti i veli alla monoposto 2024 del Cavallino non mancano rumors sulla stessa, ai quali fanno da contorno anche le dichiarazioni che arrivano direttamente dalla GeS come accaduto a Marc Gené.

Lo spagnolo, ambasciatore della Ferrari nonché commentatore tecnico dei GP a Sky Sport F1, ha riferito che in base ai riscontri forniti dal simulatore la nuova nata a Maranello ha ricevuto feedback positivi. Ora non resta che attendere i primi riscontri del cronometro, in una stagione dove la Rossa sarà chiamata al riscatto.

Il 2023 è stato un anno difficile per la Ferrari che ha dovuto fare i conti con una monoposto molto complicata che ha faticato soprattutto nella prima metà di stagione per poi riprendersi nella parte finale. Dove figurano alcune tra le migliori prestazione della SF-23, coincise con la vittoria di Singapore firmata da Carlos Sainz: successo, quello ottenuto dallo spagnolo a Marina Bay, che ha interrotto il filotto di vittorie consecutive Red Bull.

“Ottimismo? Le uniche cose che possiamo capire ci vengono offerte dal simulatore e dalle sensazioni dei piloti – ha dichiarato Gené, intervistato dal Mundo Deportivo – La pista, in ogni caso, è quella che comanda ed è il giudice finale. Ma è anche vero che l’anno scorso in questo periodo non eravamo del tutto convinti della vettura da quello che ci diceva il simulatore, mentre quest’anno le sensazioni sono molto diverse”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Ma dobbiamo ancora aspettare per vedere la vettura in pista, poi il 13 febbraio (giorno in cui verranno tolti i veli alla nuova vettura) e successivamente nei test precampionato in Bahrein”.

Gené poi ha detto: “La Red Bull l’anno scorso aveva un margine molto importante e dicono che quest’anno la macchina sia migliore. Sono i favoriti, ovviamente. Lottare con loro per il Mondiale sarebbe ottimistico, ma vorremmo fare un ulteriore passo in avanti e poter lottare con loro in modo più costante”.