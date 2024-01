La Ferrari rappresenta una sorta di Nazionale dei motori, ed è un sentimento che si avverte anche all’estero come ha sottolineato Chris Horner. Il team principal della Red Bull, discutendo della squadra del Cavallino, ha sottolineato come la Rossa abbia un legame molto stretto con l’Italia ma al tempo stesso deve convivere con l’enorme pressione dettata anche dal digiuno iridato che purtroppo ha raggiunto i sedici anni. L’ultimo pilota a conquistare il titolo con la Ferrari è stato Kimi Raikkonen nel 2007, mentre l’ultimo trionfo nel Costruttori è datato 2008.

Il 2023 è stato un anno molto complicato per la Ferrari, dove al timone della Gestione Sportiva ha debuttato Frederic Vasseur, che ha dovuto fare fronte a numerose criticità sulla SF-23. Nonostante una stagione difficile la squadra di Maranello è riuscita a conquistare una vittoria a Singapore con Carlos Sainz, tra l’altro unico successo non firmato dalla Red Bull in un campionato che ha visto Milton Keynes assoluta protagonista in pista.

“La Ferrari è un tipo diverso squadra, è una squadra che rappresenta una nazione – ha dichiarato Horner, intervistato da Sky Sports F1 – C’è una pressione e i media italiani sono assolutamente spietati e controllano attentamente ogni mossa”.

Il team principal della Red Bull, continuando a parlare della Ferrari, ha aggiunto: “C’è solamente un’enorme aspettativa. Fred è una persona capace, un uomo di corse e la Ferrari è un grande animale in F1. Le aspettative saranno molto alto per loro il prossimo anno”.