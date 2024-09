F1 | Red Bull, la delusione di Verstappen: “Siamo passati da una macchina dominante a una inguidabile”

C’era una volta una Red Bull che dominava e umiliava la concorrenza in pista. No, non si tratta dell’inizio di una favola ma di una realtà che si è fatta sempre più crescente (e drammatica, sportivamente parlando) gara dopo gara durante questa stagione. La scuderia di Milton Keynes, che aveva iniziato nel migliore dei modi questo campionato sulla scia di quello trionfale dello scorso anno, ha perso pian piano competitività a causa dei problemi di equilibrio che stanno limitando la vettura.

E così Max Verstappen, che non vince una gara dallo scorso giugno quando si impone nel Gran Premio di Spagna, ha dovuto mettere in più occasioni delle autentiche “pezze” anche se nell’ultimo appuntamento di Monza non è potuto andare oltre il sesto posto. E così il divario da Norris, a otto gare dalla conclusione della stagione, è sceso a 62 punti. Un vantaggio non certo rassicurante vedendo la progressione tecnica che ha mostrato negli ultimi mesi una McLaren che si è candidata prepotentemente come rivale principale della Red Bull anche nel Mondiale costruttori.

Evidenziando le debolezze della RB20, Verstappen in tutta onestà ha omesso come serva un reset generale della vettura per avere la possibilità di difendere quei titoli che ad oggi appaiono – nonostante la leadership in entrambe le classiche iridate – molto lontani.

“Al momento, entrambi i campionati non sono realistici”, ha dichiarato l’olandese citato da Autosport.

L’olandese, continuando con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Ho parlato molto e ora tocca al team apportare diversi cambiamenti alla macchina, perché fondamentalmente siamo passati da una macchina molto dominante a una macchina inguidabile nel giro di sei-otto mesi. Quindi, per me è molto strano e dobbiamo davvero stravolgere la macchina”.

