F1 | Leclerc illumina le qualifiche del GP di Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Ferrari – Charles Leclerc ha regalato un’altra superba prestazione nelle qualifiche sul circuito di Yas Marina riuscendo a piazzare in prima fila la sua SF-23 in un sabato nel quale la squadra ha faticato più del previsto perdendo Carlos Sainz in Q1. Lo spagnolo dovrà partire dalla sedicesima posizione sulla griglia. Domani Charles scatterà invece proprio davanti alla Mercedes di George Russell, e il testa a testa con il team anglo-tedesco per la seconda posizione nella classifica Costruttori è ancora più avvincente se si considera che Carlos non sarà poi così lontano dall’altro pilota del team rivale, Lewis Hamilton, undicesimo.

Carlos eliminato. Si sapeva fin da subito che il Q1 sarebbe stato particolarmente insidioso, a causa del traffico in pista e dell’asfalto in continua evoluzione. Diciannove piloti su venti hanno utilizzato due treni di gomme Soft nuove in quella fase e al secondo tentativo Carlos ha incontrato traffico non riuscendo a fare meglio di un 1’24”738 che lo ha condannato all’eliminazione. Charles ha invece passato il turno e dal Q2 la sua performance è via via migliorata, fino a permettergli di entrare in Q3 con il terzo miglior tempo.

Q3. Nella fase decisiva Leclerc ha avuto a disposizione un set di pneumatici Soft usati dal Q1 e l’ultimo nuovo di Soft rimastogli a disposizione. Al primo tentativo ha ottenuto un modesto 1’24”496 ma nel secondo è riuscito a mettere insieme un giro eccezionale centrando 1’23”584, peggiore solo del tempo di Verstappen. Per il monegasco si tratta dunque della quinta partenza in prima fila consecutiva (solo il campione del mondo ha fatto meglio).

La corsa. Il Gran Premio scatterà domani alle ore 17 locali (14 CET), e dunque al tramonto, un’ora prima rispetto alle qualifiche. Nessuna squadra è stata in grado di effettuare dei long run significativi con quelle condizioni di pista, per cui questa notte il lavoro di preparazione dovrà essere particolarmente accurato. Da percorrere ci sono 58 intensissimi giri, poi calerà il sipario sulla stagione 2023.