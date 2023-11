F1 | Red Bull, Horner si aspetta una lotta intensa nel 2024

Il 2023 ha segnato il dominio (imbarazzante) della Red Bull che finora ha conquistato diciannove vittorie, delle quali diciassette firmate da Max Verstappen, in venti appuntamenti. L’unico trionfo non marcato dalla scuderia di Milton Keynes è stato quello di Singapore dove a salire sul gradino più alto del podio è stata la Ferrari con Carlos Sainz. Un trend, quello visto quest’anno in pista, che difficilmente si ripeterà nella prossima stagione quando a detta di Chris Horner ci sarà più battaglia.

Il team principal della Red Bull, discutendo dei rivali, crede che nel 2024 le monoposto della concorrenza per tentare di accorciare il gap dall’auto anglo-austriaca prenderanno spunto dalle linee della RB19. Una mossa questa che potrebbe portare, a detta dello stesso Horner, poche significative novità sulla prossima vettura di Milton Keynes.

“Tenendo conto della stabilità dei regolamenti, penso che l’anno prossimo questa tendenza continuerà, e avremo un campionato molto più intenso – ha detto Horner, intervistato da Bloomberg – Lo stesso si può dire per il 2025 prima dell’introduzione delle nuove regole nel 2026. Cerchiamo sempre di migliorare, perché i nostri rivali copieranno parte della filosofia della nostra macchina: questo è certo”.

Horner ha poi aggiunto: “Vediamo che questo sta già iniziando a succedere. Sarà difficile rendere la RB20 significativamente migliore della RB19”.

5/5 - (1 vote)