Formula 1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen falliscono l’obiettivo Q3 a Monaco

Formula 1 Haas GP Monaco – Obiettivo Q3 fallito per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il tedesco, 12° ma col rischio di essere retrocesso di tre posizioni per un impedining nei confronti di Pierre Gasly, non è riuscito a mettere insieme il giro buono in Q2, aspetto che ovviamente complicherà e non poco la sua gara di domani. Peggio andata al danese, 15° e mai realmente allo stesso livello dei piloti che sono riusciti a garantirsi un piazzamento in top dieci.

Hulkenberg e l’analisi della qualifica a Monaco

“La vettura si è comportata come ci aspettavamo e come d’altronde è andata per tutto il fine settimana. Buona, ma non abbastanza per entrare nella top dieci. L’ultimo giro in Q2 è stato abbastanza pulito, ma sfortunatamente non siamo riusciti ad essere abbastanza veloci. Siamo in P12 e in gara dovremo lanciare i dadi per ottenere un buon risultato. Correremo alcuni rischi e vedremo giro dopo giro come si svilupperà la corsa”.

Magnussen conferma la soddisfazione a metà della Haas

“Il ritmo c’era e penso che avremmo potuto lottare per la Q3, risultato che qui a Monaco significa guadagnare punti. Purtroppo non è andata. Abbiamo fatto rifornimento per un altro giro, nel caso in cui il primo non avesse garantito i riscontri che speravamo a causa del traffico. Ho iniziato il giro di spinta, ho guadagnato più di un decimo alla prima curva, ma poi abbiamo interrotto il giro. A quel punto abbiamo provato il secondo, ma il traffico ci ha giocato un brutto scherzo. E’ andata così”.