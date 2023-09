Formula 1 | Ferrari, Leclerc credeva di poter fare la pole position senza scia

Per soli 67 millesimi Charles Leclerc non è riuscito a conquistare la pole position a Monza. Il pilota della Ferrari ha chiuso la giornata in terza posizione, avendo la peggio del compagno di squadra Sainz e di Max Verstappen, e domani scatterà quindi dalla seconda fila. Il monegasco è un po’ rammaricato, non riesce a nasconderlo, ma dopo i tanti problemi avuti ieri con l’assetto della sua SF-23, oggi si è trovato molto meglio sfruttando anche il lavoro di Carlos, evidentemente più bravo di lui sotto questo punto di vista sin dalla giornata di ieri. La vittoria sarà molto difficile da ottenere domani, ma non vuole escluderla a priori.

“Sì, sentivo di poter prendere la pole senza scia – ha ammesso Leclerc a Sky. Devi anche avere questa confidenza, forse ne avevo troppa. Ho scelto io di partire prima, però volevo comunque una o due macchine davanti, ma non è stato così. Ho rallentato in pit-lane per vedere se qualcuno usciva ma non è stato così e mi sono ritrovato da solo. Guardando tutto il weekend, ho faticato ieri prendendo una direzione completamente sbagliata con il set-up e stamattina ho copiato quello di Carlos, abituandomi alla macchina e in qualifica mi sono trovato bene, ero contento. Lui ha fatto un grandissimo giro, ma la gara è domani e parto terzo, ancora tutto è possibile”.

“Mi sono allineato alla macchina di Carlos, non avrò problemi di bottoming. Ho preso una direzione diversa nelle libere, provando qualcosa di diverso ma ero fuori ritmo, ma oggi è stato fatto un gran lavoro perché siamo arrivati in qualifica già molto forti. Ci è mancata un po’ di scia, ma Carlos merita questa gioia. Io voglio credere di battere Max, ma sono ancora avanti in gara, purtroppo, ma non so, ho qualcosa dentro che mi dice che si può fare, quindi vediamo domani”.