F1 | Mercedes, Hamilton preoccupato per il distacco inflitto dalla Red Bull ad Abu Dhabi

Lewis Hamilton ha chiuso un difficile 2023, che comunque lo ha portato ad ottenere un buon terzo posto nel Mondiale piloti alle spalle del duo Red Bull Verstappen-Perez, ottenendo la nona posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi. Il sette volte iridato, commentando l’ultimo appuntamento stagionale disputato domenica allo Yas Marina Circuit, ha esternato tutte le sue preoccupazioni in chiave futura vedendo il distacco con cui la Red Bull è transitata sotto l’ultima bandiera a scacchi del campionato.

Verstappen infatti ha rifilato ben diciassette secondi alla Ferrari di Charles Leclerc, mentre la prima Mercedes – quella di George Russell – ne ha pagati venti. Un gap importante che ha portato Hamilton a sollevare inquietudine in vista della prossima stagione.

“Cosa portare di positivo nella prossima stagione? Non credo tanto – ha dichiarato Hamilton, intervistato da Sky Sports – In linee generali non è stato un grande anno. Non c’è molto da prendere. Il fatto che io sia sopravvissuto, probabilmente è tutto”.

L’inglese, continuando il proprio discorso, ha detto: “In questo momento non so davvero cosa accadrà. Per la Red Bull vincere con 17 secondi di vantaggio l’ultima gara dell’anno, senza nemmeno sviluppare la macchina da agosto, è sicuramente una preoccupazione”.

Concludendo ha aggiunto: “Abbiamo imparato molto sulla macchina e ora dipende solo dalla squadra. Sanno cosa devono fare se ci arriveremo o meno, vedremo”.