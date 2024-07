F1 | Red Bull gioca l’all-in a Budapest: l’analisi delle novità tecniche sulla RB20 [VIDEO]

F1 Red Bull GP Ungheria – Carrellata di novità per la Red Bull a Budapest, teatro del prossimo Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Poco prima di scendere in pista per le prime libere, Matteo Bobbi si è concesso una breve passeggiata attorno alla RB20 di Max Verstappen, evidenziando con particolare attenzione tutte le soluzioni inedite presentate dallo staff diretto da Pierre Wache all’Hungaroring.

Dall’ala anteriore al fondo, passando per il cofano motore e la zona della coca-cola: un netto cambio di passo rispetto alla specifica precedente che mira a garantire quel passo in avanti necessario per giocarsela alla pari con McLaren e Mercedes. Ad oggi, ricordiamo, queste novità verranno portate in pista solo da Max Verstappen, mentre Sergio Perez continuerà ad utilizzare la specifica di Silverstone aggiornata con il nuovo fondo.

Appuntamento alle 12.30 di sabato per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza di questo fine settimana mondiale in terra magiara.