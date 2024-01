Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo dream team, Max Verstappen ha ignorato il suo attuale compagno di squadra, Sergio Perez a favore di altri piloti sulla griglia di partenza di Formula 1. I due sono compagni di squadra dal 2021 ma il loro rapporto, tuttavia, si è lentamente deteriorato dal 2022, con l’olandese che si è rifiutato di aiutare il messicano a conquistare il secondo posto nella corsa al titolo in quella stagione.

Intervistato da Amus, Max Verstappen non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto chi avrebbe scelto come compagno di squadra in un “dream team”.

“Sceglierei Lando (Norris, ndr). È ancora giovane, con una lunga carriera davanti a sé. E può anche essere molto, molto veloce”.

Quando è stato incalzato su chi avrebbe scelto se dovesse essere lui a capo di un team, Verstappen ha aggiunto che prenderebbe in considerazione Oscar Piastri, ed ha motivato la scelta spiegando come la combinazione di gioventù e velocità sia la chiave.

“Prenderei Lando e Oscar. Quindi la coppia McLaren, entrambi sono validi. Lando è solo un po’ più vecchio di Oscar, penso che Oscar sia un rookie veloce. Ha ancora cose da imparare e può migliorare il suo passo gara, per esempio. Ma da quello che vedo, è un ragazzo intelligente, vincerà delle gare”.