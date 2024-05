F1 | McLaren, debutto con novità per Piastri ad Imola

F1 GP Imola Piastri – Debutto assoluto per Oscar Piastri sul circuito di Imola, teatro del prossimo Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy.

Al volante della MCL38 aggiornata con il pacchetto che Lando Norris ha già portato in pista due settimane fa a Miami, tra l’altro con splendidi risultati visto la vittoria ottenuta davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, l’australiano sul tracciato del “Santerno” proverà ad ottenere punti importanti per il campionato, dove non sta riuscendo ad emergere a causa di alcune sfortune (Cina e Stati Uniti, ad esempiopio) mixate ad una costanza di rendimento non sufficiente.

Piastri, prima volta ad Imola con la MCL38 aggiornata

“A Miami non ho ottenuto il risultato finale che volevo, ma è stato uno dei miei weekend più positivi finora. Questo è il mio primo Gran Premio a Imola. Purtroppo l’anno scorso non abbiamo potuto correre lì, ma siamo molto contenti di tornare davanti ai tifosi e speriamo di poter offrire loro un bello spettacolo”