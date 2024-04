F1 | Hamilton: “Correrò ancora per un bel po’ di tempo”

Il 7 gennaio 2024 Lewis Hamilton compirà 40 anni e l’ingresso negli “anta” gli regalerà il passaggio in Ferrari dove correrà almeno per il prossimo biennio. Ma il sette volte campione del mondo non ha intenzione di darsi una data di scadenza per quel che riguarda la propria carriera, soprattutto guardando le prestazioni del collega più grande Fernando Alonso. Lo spagnolo, tornato in Formula 1 nel 2021 dopo alcuni anni di assenza dove si è dedicato ad altre competizione motoristiche vincendo tra l’altro la 24 Ore di Le Mans con Toyota, si sta ritagliando i propri spazi nel Circus nonostante il prossimo 29 luglio compirà 43 anni.

Dopo il biennio con l’Alpine dalla scorsa stagione il due volte campione del mondo è passato in Aston Martin, dove nelle scorse settimane ha sottoscritto un rinnovo pluriennale, ottenendo ottimi risultati anche se non è ancora riuscito ancora a centrare il ritorno alla vittoria che manca dalla bacheca dello spagnolo da ben 11 anni.

“Non sono il pilota più anziano qui. Correrò ancora per un bel po’ di tempo, quindi è un bene che Alonso sia ancora qui”, ha dichiarato Hamilton citato dalla BBC.

L’inglese, che con Alonso ha vissuto la sua prima vera grande rivalità in pista alla stagione d’esordio in Formula 1 quando nel 2007 condividevano il box McLaren, continuando a parlare di Fernando ha aggiunto: “È uno dei migliori piloti che abbiamo avuto in questo sport, Quindi il fatto che continui ad essere qui e ad ottenere i risultati che ha ottenuto dimostra semplicemente ciò che è possibile fare. E mostra la nuova era degli atleti, ciò che il corpo umano può fare”.