F1 | McLaren, Norris: “Bella sensazione presentarsi ad Imola da vincitore di un GP”

F1 Norris GP Imola – Tramite le colonne del sito ufficiale della McLaren, Lando Norris non ha nascosto il proprio entusiasmo in vista del prossimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Per la prima volta nella sua carriera, l’inglese metterà piede nel paddock da vincitore di un GP, aspetto che ovviamente alzerà e non poco la pressione sulle sue spalle, considerando anche il grande passo in avanti compiuto dalla McLaren nell’ultima prova di Miami. Norris, ricordiamo, ha già centrato due podi nel week-end di Imola: il primo è arrivato nel 2021, mentre il secondo nel 2022.

Norris e le parole in vista di Imola

“Mi presento a Imola da vincitore di una gara ed è una bella sensazione. È stato fantastico entrare in sede a Woking con il trofeo e che tutti i dipendenti della fabbrica si siano presi un po’ di tempo per festeggiare insieme. Ne abbiamo passate tante insieme negli ultimi sei anni e ora non vogliamo altro che vivere altri momenti come questo. Mentre ero all’MTC, sono tornato al simulatore per prepararmi con i miei ingegneri per questo doppio appuntamento che ci aspetta a Imola e a Monaco. Siamo pienamente concentrati sulla prossima gara e su come migliorare ulteriormente. Sono passati due anni dall’ultima volta che abbiamo corso a Imola, è una delle mie gare preferite e non vedo l’ora di tornare a correre su questo tracciato iconico davanti ai suoi fantastici tifosi”.