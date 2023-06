F1 | Ralf Schumacher: “Aston Martin può essere un’opzione importante per Leclerc”

Ralf Schumacher “vota” Aston Martin per Charles Leclerc. Qualora il pilota monegasco, che ha il contratto attualmente in scadenza a fine 2024 con Maranello, non dovesse riuscire a trovare un accordo con la Ferrari una delle possibili destinazioni potrebbe essere l’Aston Martin. Uno scenario di mercato, quello di ipotizzato dall’opinionista tedesco, nel quale si andrebbe ad intersecare anche il futuro di Fernando Alonso.

Lo spagnolo infatti ha sottoscritto un contratto pluriennale con la squadra di Lawrence Stroll che si esaurirà al termine della prossima stagione.

“Finora ci sono state solamente Mercedes e Red Bull come potenziali opzioni – ha detto Ralf Schumacher ai microfoni di Sky Germany – La Mercedes non è così attuale al momento, ed è lecito pensare che Hamilton continuerà lì”.

Schumacher, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Ma credo che un’opzione forte sia anche Aston Martin, poiché anche loro devono guardarsi intorno. Fernando Alonso ha solamente un altro anno”.