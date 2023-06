F1 | Vowles: “Ho imparato molto da Toto Wolff”

Il 2023 ha regalato una nuova esperienza professionale a James Vowles, passato in Williams come nuovo tema principal al posto di Jost Capito. Il 44enne ingegnere britannico ha concluso la lunga e vincente esperienza in Mercedes, dove era capo stratega, per dedicarsi alla gestione della scuderia di Grove. Discutendo su questo passaggio, Vowles non ha potuto fare a meno di parlare di Toto Wolff e dell’influenza che ha avuto il manager austriaco sul suo percorso.

“Toto è molto carismatico. È una persona molto sincera che lavora sempre bene – ha dichiarato Vowles, intervistato dal podcast Beyond The Grid – Strategicamente è più focalizzato sul punto di vista degli affari, ma ha la capacità di gestire la Mercedes anche finanziariamente è molto potente”.

Vowles continuando ha aggiunto: “Dedica molto tempo a queste cose, tra cui il business molto prezioso oggi con un gran numero di sponsor, è un grande leader per la squadra e io sono stato in grado di imparare molto da lui, in Mercedes ho fatto esperienza su come guidare questa struttura che è molto diversa dalla precedente”.