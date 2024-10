F1 | Qualifiche Austin, le parole dei protagonisti

La pole position di Austin porta la firma di Lando Norris. L’inglese è risultato il più veloce nelle qualifiche in Texas, riscattandosi (parzialmente) dopo la Sprint Race delle scorse ore conclusa al terzo posto dove ha perso la piazza d’onore nel giro conclusivo sulla Ferrari di Carlos Sainz. Nella gara di domani l’alfiere della McLaren dovrà completare il lavoro, cercando di recuperare punti a Max Verstappen che dopo la mini gara ha portato a 54 i punti di vantaggio sul rivale al titolo.

A completare la prima fila ci sarà proprio Verstappen, penalizzato nel finale della sessione dalle bandiere gialle provocate dalla Mercedes di George Russell finita a muro a curva 19: un incidente, quello che ha visto protagonista l’alfiere della Stella, che di fatto ha concluso anzitempo la battaglia per la pole. Una beffa per l’olandese che si stava migliorando nel secondo e decisivo tentativo in Q3, così come Carlos Sainz che scatterà dalla terza posizione davanti al compagno di squadra Charles Leclerc.

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti al termine delle qualifiche di Austin.

LANDO NORRIS (1°)

“È stato un bellissimo giro, non potevo andare molto più veloce rispetto a quello che avevo fatto e ho pensato che sarebbe stata dura batterlo. Ho dato tutto, ed è quello necessario quest’oggi perché ho dovuto inseguire per tutto il weekend. Non abbiamo avuto né il passo delle Ferrari né della Red Bull, dovevo inventarmi qualcosa e l’ho fatto. Un ottimo modo per partire nella gara di domani. Questa è una delle piste dove, dall’abitacolo, dici: ‘Caspita quanto è veloce’, è emozionante e ti dà belle sensazioni. Ci sono dossi ed è veloce, specialmente il primo settore. Ti fa sorridere anche in macchina. Quando vai più veloce sorridi ancora di più. Un weekend difficile per noi, abbiamo cambiato parecchio, abbiamo rivisto tutto quello che potevamo fare. Probabilmente non eravamo i più veloci oggi, forse Carlos sarebbe stato più veloce e anche Max: abbiamo avuto un po’ di fortuna, me la prendo. Se abbiamo cambiato qualcosa per il degrado gomme in vista di domani? Certo, però sarà dura. Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo effettuato qualche cambiamento in quella direzione. Ma potrà dirlo solamente il tempo”.

MAX VERSTAPPEN (2°)

“Alla curva 19 ho perso parecchio tempo nel mio primo tentativo in Q3, una sfortuna. Sapevo di avere un altro tentativo, però non ho potuto concludere il giro altrimenti credo avremmo avuto un’ottima possibilità. Va così, siamo in prima e quantomeno il potenziale c’era per essere primi: questo è molto positivo. Siamo sembrati competitivi, abbiamo apportato qualche piccolo cambiamento alla macchina che ha dato risposte positive. Speriamo di averle anche domani”.

CARLOS SAINZ (3°)

“L’obiettivo era fare un passo in avanti in qualifica rispetto a ieri: eravamo quinti, oggi siamo terzi e abbiamo fatto dei progressi nella giusta direzione. Sono un po’ deluso per quell’ultimo giro, perché avevo tre decimi di vantaggio sul giro precedente e prima della 16 mancavano solamente due curve. Però è facile parlare ora. Abbiamo fatto dei buoni miglioramenti e dovremmo essere in lotta domani se riusciremo a partire in modo pulito, con i due davanti dovrebbe essere una gara divertente. Se ho dovuto adeguare la preparazione delle gomme nei giri di lancio? È qualcosa che abbiamo tenuto sempre d’occhio, avendone sofferto di recente. Siamo sempre veloci in gara, ma in qualifica abbiamo alti e bassi. Sono concentrato su questo nella qualifica, sempre che abbiamo fatto tutto giusto anche nel giro prima delle bandiere gialle perché abbiamo fatto ottimi tempi nei due settori”.