F1 | GP Stati Uniti, le bandiere gialle beffano Verstappen: Norris in pole position ad Austin [RISULTATI]

F1 GP Stati Uniti – Lando Norris si prende la scena ad Austin conquistando una strepitosa pole position per il Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota britannico della McLaren ha fermato il cronometro su 1’32″330, precedendo di soli 31 millesimi il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Un margine minimo che sottolinea l’agguerrita competizione tra i due, mentre Carlos Sainz ha chiuso in terza posizione, staccato di 0.322 secondi con una Ferrari competitiva ma non abbastanza per puntare alla prima fila.

Norris beffa Verstappen, beffato per le bandiere gialle

Charles Leclerc ha chiuso quarto, a poco più di quattro decimi (+0.410) dal tempo di Norris, mostrando un buon passo ma senza riuscire a ottenere il massimo dalla sua monoposto nel giro decisivo. Leclerc ha preceduto il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, che si è piazzato in quinta posizione a +0.620.

Il sesto tempo è stato segnato da George Russell, ma il pilota della Mercedes ha visto la sua sessione interrompersi bruscamente nel finale. Russell è finito contro le barriere durante l’ultimo tentativo, provocando una bandiera rossa che ha interrotto la sessione e impedito a diversi piloti, tra cui Verstappen, Leclerc e Sainz, di migliorare i loro tempi. Nonostante l’incidente, il britannico della Mercedes ha mantenuto la sua posizione in classifica, chiudendo con un ritardo di 0.664.

GP Stati Uniti, i piazzati in primi dieci

Pierre Gasly ha conquistato la settima piazza con l’Alpine, stupendo per la velocità mostrata soprattutto tra Q1 e Q2, mentre Fernando Alonso ha chiuso ottavo al volante della sua Aston Martin, staccato di circa otto decimi. Ottima la prestazione di Kevin Magnussen, che ha portato la Haas in nona posizione. Chiude la top ten Sergio Perez, decimo con una Red Bull meno incisiva del previsto, soprattutto se confrontata a quella di Verstappen.

Indietro Lewis Hamilton: l’inglese è rimasto escluso in Q1, a causa di un feeling non perfetto con la sua W15, e in gara sarà costretto ad una rimonta furibonda dalla 18° piazzola. Appuntamento alle 21.00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo GP degli Stati Uniti 2024.

QUALIFYING CLASSIFICATION Lando Norris' first flying lap is good enough for pole after George Russell's crash late in Q3 brought out the yellow flags #F1 #USGP pic.twitter.com/DgQ2DXKM4i — Formula 1 (@F1) October 19, 2024