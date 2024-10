Qualifiche GP Austin | Ferrari, Sainz: “Gomme perfette, in gara ce la giochiamo!”

Il sabato di Carlos Sainz a Austin è stato certamente positivo. Dopo il secondo posto conquistato in una Sprint Race molto combattuta, forse la più bella di sempre, e nella quale la lotta con Leclerc non è stata certamente tenera, lo spagnolo ha provato a prendere la prima fila in qualifica, ma si è dovuto arrendere anche per via dell’incidente di Russell e che ha rovinato l’ultimo tentativo a tutti. Lo spagnolo era in vantaggio di tre decimi, e forse avrebbe potuto ottenere qualcosa in più, ma resta comunque fiducioso in vista della gara, con la SF-24 che sembra essere in grado di giocarsi chance importanti.

“Prima fila sfumata? Non so, devo vedere i dati – ha detto Sainz. So che in curva 16 ero tre decimi più veloce del mio giro precedente, mancava poco al traguardo. Le gomme erano perfette, abbiamo trovato qualcosa sul giro secco, quindi ero ottimista. Peccato, ma sinceramente penso che il terzo posto sia giusto per noi, è questa la nostra posizione delle qualifiche di oggi in termini di prestazione. La pole sembrava sempre un po’ lontana, però sono più fiducioso, domani andiamo a giocarcela!”.