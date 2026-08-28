Formula 1 | Pirelli completa al Mugello i test gomme 2027 con Audi, McLaren e Red Bull

Pirelli ha completato sul circuito del Mugello una sessione di test della durata di due giorni dedicata allo sviluppo degli pneumatici per la stagione 2027 di Formula 1. Il programma di lavoro si è concentrato sulla valutazione delle tre opzioni più dure della gamma da asciutto C1, C2 e C3. L’attività in pista ha coinvolto le monoposto di tre scuderie: McLaren, Red Bull e Audi.

Nelle due giornate di prove i piloti avvicendatisi al volante hanno percorso una distanza totale di 2.948 chilometri. L’obiettivo delle sessioni ha riguardato la raccolta dati per validare la struttura e la resa delle coperture su un tracciato caratterizzato da elevate sollecitazioni laterali e da alte temperature dell’asfalto.

Il programma di lavoro e i rilevamenti della prima giornata

La prima giornata di test si è svolta mercoledì con l’impiego di due vetture. La Red Bull ha affidato la monoposto a Liam Lawson, mentre la McLaren è scesa in pista con Oscar Piastri. Entrambi i piloti hanno lavorato sulla comparazione delle soluzioni prototipali sviluppate dai tecnici Pirelli.

Il pilota neozelandese ha incentrato la prima parte del proprio programma sulla mescola C2. Il pilota della Red Bull ha svolto una serie di sessioni brevi di verifica, definite screening run, sulla distanza di otto giri ciascuna, valutando differenti varianti della medesima mescola. Nel corso del pomeriggio, Lawson ha effettuato passaggi su distanze più lunghe con l’obiettivo di confermare il comportamento delle soluzioni che hanno mostrato i dati più rilevanti nella fase mattutina. Al termine della giornata, Lawson ha completato 116 giri, pari a 608 chilometri percorsi, facendo registrare il tempo sul giro di 1:22.297.

Oscar Piastri ha articolato la propria sessione alternando tutte e tre le specifiche messe a disposizione da Pirelli. Il pilota della McLaren ha iniziato il lavoro con uscite brevi sulle mescole C1, C2 e C3 per verificare la risposta iniziale delle coperture. Nella fase finale del turno, Piastri ha completato due sequenze di giri sulla distanza di 14 tornate consecutive ciascuna. L’australiano ha totalizzato 93 giri, corrispondenti a 488 chilometri, ottenendo il miglior tempo personale della giornata in 1:21.358. La temperatura massima dell’asfalto rilevata durante la prima giornata ha raggiunto i 55 °C.

La seconda sessione di prove e i riscontri dei tre piloti

La seconda giornata di prove si è svolta giovedì con tre vetture contemporaneamente impegnate sul tracciato toscano di proprietà della Ferrari. La McLaren ha schierato Lando Norris, la Red Bull ha impiegato Ayumu Iwasa, mentre Audi ha svolto la propria sessione di lavoro con Nico Hülkenberg.

Lando Norris ha dedicato l’intera giornata di attività esclusivamente alla valutazione della mescola C2. Durante la mattinata il pilota britannico della McLaren ha testato diverse configurazioni prototipali per poi concentrare il programma pomeridiano sulle soluzioni che avevano fornito i riscontri tecnici migliori. Norris ha percorso 115 giri totali, per una percorrenza complessiva di 603 chilometri, fermando il cronometro sul tempo di 1:21.899.

Ayumu Iwasa è stato l’unico pilota della seconda giornata a provare tutte e tre le mescole messe a disposizione da Pirelli. Il pilota giapponese ha svolto la maggior parte del lavoro iniziale sulle specifiche C1 e C2, per poi eseguire nel pomeriggio alcuni turni di verifica dedicati alla mescola C3. Il campione della Super Formula ha completato 117 tornate al volante della Red Bull, pari a 614 chilometri, registrando un miglior tempo di 1:23.414.

Nico Hülkenberg ha suddiviso il lavoro della giornata tra le mescole C2 e C3 a bordo della monoposto Audi. Il pilota tedesco ha accumulato il maggior numero di giri singoli della sessione, completando 121 tornate per un totale di 635 chilometri percorsi. Il miglior tempo ottenuto da Hülkenberg è stato di 1:24.012. Le condizioni meteorologiche della seconda giornata hanno fatto registrare un picco di temperatura dell’asfalto pari a 52 °C.

Il consuntivo dei chilometri percorsi e le prossime sessioni

I test svolti sul circuito del Mugello hanno consentito ai tecnici Pirelli di raccogliere dati telemetrici relativi alle sollecitazioni termiche e meccaniche sulle tre mescole più dure della gamma prototipo 2027. La somma dei chilometri effettuati nei due giorni dai cinque piloti coinvolti porta il totale complessivo della sessione a 2.948 chilometri.

Il calendario di sviluppo dei pneumatici Pirelli per la stagione 2027 proseguirà con una nuova sessione di prove dedicate alle coperture da asciutto. I prossimi test si svolgeranno il 15 e 16 settembre sul circuito di Imola. In tale occasione scenderanno in pista le monoposto della Ferrari e della Racing Bulls.