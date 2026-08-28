F1 | Penalità Antonelli a Monza, Wolff: “I nostri calcoli dicono che sia la pista migliore”

La gara di casa si trasformerà in una sfida più ardua per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes sarà infatti costretto a scontare una penalità sulla griglia del Gran Premio d’Italia, in programma a Monza nel primo weekend di settembre, a causa della sostituzione della power unit. Una decisione che il team di Brackley ha scelto di anticipare proprio sul tracciato brianzolo, nonostante rappresenti l’appuntamento di casa per il giovane driver italiano.

Antonelli aveva già messo in conto questo scenario durante il weekend di Zandvoort: “Sostituiremo il motore e sconteremo la penalità a Monza. (…) È vero che si tratta della mia gara di casa, ma la mia priorità assoluta resta la classifica generale”. Una presa di posizione chiara da parte del leader del Mondiale, consapevole che in questo momento ogni decisione deve essere valutata soprattutto nell’ottica della lotta per il titolo.

La scelta di Mercedes non è quindi legata alla volontà di penalizzare il meno possibile Antonelli, ma a una valutazione più ampia sul calendario. Monza, per le caratteristiche del tracciato, offre infatti maggiori possibilità di recuperare posizioni rispetto ad altri circuiti. I lunghi rettilinei e le opportunità di sorpasso rendono il circuito brianzolo uno dei luoghi più adatti per provare a risalire il gruppo dopo una partenza dal fondo.

A chiarire il ragionamento seguito dalla Mercedes è stato Toto Wolff. Il team principal della scuderia tedesca ha spiegato che, dietro la scelta di Monza, c’è una questione di opportunità evitando così di posticipare la scelta e con essa eventuali problematiche legate all’affidabilità come accaduto in passato.

“Con Kimi puntiamo a questo – ha dichiarato Wolff, citato da F1.com – I nostri calcoli dicono che Monza sia la pista migliore sulla quale scontare la penalità. Ovviamente, i nostri algoritmi non tengono conto della nazionalità. Siamo qui per lottare per il campionato e non per ottenere la miglior immagine possibile dal punto di vista mediatico. Quindi sì, è quello che faremo”.

Il messaggio del manager austriaco è piuttosto netto: Mercedes ha deciso di mettere da parte qualsiasi valutazione legata all’impatto che una penalità a Monza potrebbe avere sul pubblico italiano. La priorità è il campionato e, secondo i dati raccolti dal team, il circuito brianzolo rappresenta il compromesso migliore per affrontare una sanzione che sarebbe comunque stata necessaria nel corso della stagione.

La situazione di campionato permette inoltre a Mercedes di assumersi questo rischio. Antonelli arriva a Monza da leader della classifica iridata con vantaggio di 59 punti sui diretti inseguitori, che rispondono ai nomi del ferrarista Lewis Hamilton e del compagno di squadra George Russell.

Il margine costruito nel corso della stagione rappresenta quindi un elemento importante in vista di un fine settimana che, almeno sulla carta, potrebbe costringere il giovane italiano a lasciare dei punti per strada.

La penalità renderà inevitabilmente più difficile l’obiettivo di ottenere un risultato di prestigio davanti al pubblico di casa. Allo stesso tempo, però, Mercedes sembra aver scelto di guardare oltre il singolo appuntamento. La partita che interessa davvero alla squadra è quella del Mondiale e, per questo motivo, Monza è stata individuata come il momento più conveniente per affrontare questo “sacrificio”.

Antonelli dovrà dunque trasformare quella che sulla carta è una brutta notizia in un’occasione per dimostrare ancora una volta il proprio talento. La Mercedes, dal canto suo, si affida ai numeri e alla propria lettura del calendario: niente sconti dettati dalla nazionalità, come ha ribadito Wolff, perché in palio c’è il campionato del mondo.