F1 | Piero Ferrari: “Leclerc e Hamilton non litigheranno”

A partire dal 2025 la Ferrari potrà contare su quella che sarà, senza dubbio, la migliore coppia presente in pista: stiamo parlando chiaramente del duo composto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Discutendo della futura line up del Cavallino Piero Ferrari ha ammesso come, dal suo punto di vista, non ci saranno problematiche per quel che riguarda la gestione tra il giovane talento cresciuto a Maranello e l’affermato campione che arriverà ad indossare la tuta rossa del Cavallino negli anni finali della carriera.

Gli ultimi due giorni hanno rappresentato una pagina di storia a caratteri cubitali per la Formula 1, con l’ufficialità del passaggio di Hamilton in Ferrari. E dunque anche il sette volte campione del mondo non ha saputo resistere al fascino della Rossa, accettando quella che è senza ombra di dubbio una sfida eccitante ma al tempo stesso rischiosa.

“Personalmente sono molto contento, ci mancherebbe – ha dichiarato il figlio del Drake, intervistato dal Quotidiano Nazionale – Una figura come quella di Lewis si sposa alla perfezione con il mito Ferrari”.

Parlando poi della convivenza tra Leclerc e Hamilton ha aggiunto: “Charles è il campione del futuro, la Ferrari crede in lui e lo ha dimostrato, mi pare. Hamilton è Hamilton. Non vedo perché dovrebbero litigare”.