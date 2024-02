Hamilton – Ferrari C’era da aspettarselo e non si è fatta attendere l’ondata polemica dalla Spagna dopo l’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari che prenderà il posto di Carlos Sainz. I principali quotidiani spagnoli, hanno soprannominato Sainz “damnificado”, ovvero “il danneggiato”. In particolare AS, sostiene che il pilota spagnolo non abbia ricevuto il trattamento che meritava, nonostante l’anno scorso sia stato l’unico pilota Ferrari a conquistare una vittoria (nel GP di Singapore, ndr).

“Il rinnovo di Sainz sembrava fattibile alla fine della scorsa stagione, ha dato alla Ferrari la sua ultima vittoria e negli ultimi tre anni ha giocato alla pari con Leclerc, ma è stato quest’ultimo ad ottenere il rinnovo per primo. La mossa di Hamilton sul mercato obbliga Sainz a guardarsi intorno come accadde nel 2018 ma le condizioni erano diverse perché allora Carlos doveva riprendersi da un anno difficile alla Renault, oggi invece si parla di due vittorie e 18 podi, dopo aver ben figurato in quattro squadre differenti”.