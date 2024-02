F1 | Hamilton-Ferrari, Domenicali: “Notizia che fa bene alla Formula 1”

Stefano Domenicali, intervistato da Sport Mediaset, ha commentato con entusiasmo la notizia della firma di Lewis Hamilton con la Ferrari a partire dal 2025. Secondo il presidente e amministratore delegato della Formula 1, questa notizia porterà molti vantaggi allo sport poiché creerà molte dinamiche interessanti.

Dichiarazioni Stefano Domenicali su Hamilton alla Ferrari

“Notizia molto interessante che ha avuto un risconto straordinario non solo in Italia ma anche in giro per il mondo. Questa è una garanzia di un’estensione di attenzione sul nostro mondo anche per il prossimo anno. Credo che l’effetto sarà notevole per quello che potrà succedere in pista all’interno della Ferrari e della Mercedes perché cambieranno le dinamiche e questo non farà che bene all’interesse del nostro campionato”