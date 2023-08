F1 | Perez: Szafnauer aveva bisogno di tempo

Il Gran Premio del Belgio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, ha rappresentato l’ultimo weekend di gara di Otmar Szafnauer al timone dell’Alpine. La scuderia francese infatti, proprio a Spa, ha annunciato la chiusura dei rapporti con il manager americano e con l’orami ex direttore sportivo Alan Permane.

Un annuncio che ha spiazzato Sergio Perez, con il messicano che conosce molto bene Szafnauer avendoci lavorato insieme ai tempi della Force India/Racing Point. Checo ne ha sottolineato la bravura, ammettendo che avrebbe avuto bisogno di ulteriore tempo per mostrare le sue abilità come team principal.

“Sono rimasto piuttosto sorpreso, vedendo il breve preavviso – ha dichiarato Perez, intervistato dai media presenti a Spa – Otmar è fantastico, a qualsiasi persona in quella posizione va dato tempo. Non penso che abbia avuto il tempo necessario per mostrare davvero la sua bravura”.

Perez, completando il proprio discorso su Szafnauer, ha aggiunto: “Ho visto cosa ha fatto in altri team con budget molto limitati e anche con budget non così limitati. Penso che sia un peccato. Chiunque viene assunto deve avere il giusto tempo perché tutte queste cose in Formula 1 richiedono molto tempo”.