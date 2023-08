F1 | McLaren, Lando Norris fiducioso per il 2024

Lando Norris guarda con molto ottimo al futuro. L’inglese, discutendo dell’andamento della McLaren in questa prima parte di stagione, ha sottolineato l’importante balzo in avanti favorito dagli aggiornamenti che di fatto hanno svoltato il 2023 della squadra di Woking. Una situazione che permette alla McLaren di poter guardare con positività anche al prossimo campionato dove, come ha ricordato lo stesso Norris, la squadra potrà contare su nuove risorse sia a livello di infrastrutture che umane.

“Per la prima volta che siamo stati in grado di portare un aggiornamento che ci ha fatto fare un grande passo avanti, quindi ho più speranze di quante ne abbia avute negli ultimi anni – ha dichiarato Norris in una recente chiacchierata con i media – Quello che stiamo facendo in questo momento con l’arrivo della galleria del vento, del simulatore, di personale, dell’attuale struttura, ci può permettere di iniziare una stagione con il piede giusto cosa che non abbiamo ancora fatto”

Norris ha poi detto: “Forse ci siamo riusciti nel 2020, ma quest’anno no. Immaginate se avessimo ottenuto a inizio anno i risultati dell’Austria e poi fossimo riusciti a migliorare. Sarebbe stata tutt’altra cosa per noi, sono fiducioso per il 2024”.

