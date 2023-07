F1 | Perez stoppa le speculazioni: “La mia macchina è uguale a quella di Verstappen”

Sergio Perez ha voluto fare chiarezza su alcuni commenti che sono circolati in rete sul trattamento (sfavorevole) che lo stesso messicano riceverebbe dalla Red Bull. L’alfiere di Milton Keynes, protagonista ieri all’Hungaroring di un’ottima prestazione che lo ha visto concludere la gara a podio dopo una grande rimonta dalla nona posizione, ha affermato di ricevere lo stesso trattamento che il team anglo-austriaco riserva al compagno di squadra Max Verstappen.

“Le macchine sono le stesse – ha detto Perez a El Mundo Deportivo – L’interesse del team è avere entrambe le vetture lì ad ogni gara. Quello che viene detto è pazzesco. Ci sono molte speculazioni”.

Perez ha poi aggiunto: “Il 90% dei piloti affonderebbe accanto a Max. Se non sei mentalmente forte, non puoi essere alla Red Bull. Qui non puoi sottovalutare il livello di pressione a cui sei sottoposto. È una squadra in cui se fai una brutta sessione, ci sono cinque piloti che ambiscono al tuo sedile”.

Il messicano completando la propria disamina ha detto: “È una pressione costante da parte dei media. Prima di questi tre anni non l’avevo mai vista prima in nessun altro team. Con Ferrari, Aston Martin, Mercedes tutti i loro piloti hanno momenti difficili ma non succede niente del genere. Non è come alla Red Bull, dove se hai una brutta sessione rischi di lasciare il team”.