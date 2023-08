F1 | Perez spegne sul nascere le polemiche sulla strategia della Red Bull a Zandvoort

F1 GP Olanda Red Bull Perez – Soddisfazione a metà per Sergio Perez al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come il risultato finale (4° dopo una penalità di cinque secondi per aver oltrepassato il limite di velocità in pit lane durante l’ultimo stop) non abbia rispecchiato il passo espresso durante il week-end di gara. Un’analisi chiara che comunque non giustificato il ritardo accusato sia in qualifica, ma anche durante la corsa, dall’altra Red Bull di Max Verstappen.

Per quanto riguarda la strategia utilizzata dal muretto durante il primo stint, chiaramente a favore dell’olandese (la squadra ha scelto di far fermare Verstappen nonostante al comando ci fosse Perez), il messicano ha preferito non sbilanciarsi, precisando come il tutto sarà analizzato con la squadra a bocce ferme e con tutti i dati tra le mani.

“È stato un vero peccato quello che è successo a causa della penalità”, ha affermato il messicano della Red Bull ai microfoni di Mara Sangiorgio. “Mentre stavo tornando ai box la pit-lane era piena d’acqua e dopo un bloccaggio sono andato contro il muro. E’ stato un episodio sfortunato. Per quanto riguarda la strategia, il team ha un quadro più ampio della situazione che noi viviamo in pista e ne parleremo per chiarire il tutto”.

“Alcune delle scelte sono state ottime, ma forse la seconda chiamata è stata troppo ottimistica”, ha proseguito. “Ero sul rettilineo principale quindi ci sarebbe stato il tempo per cambiare le gomme. Ad ogni modo è stata anche una sfortuna. Ho già detto che siamo un team e l’obiettivo per la Red Bull è avere entrambe le vetture nelle prime posizioni per vincere il campionato costruttori, come ogni altro team”.