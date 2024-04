F1 | Perez approfitta della lotta spagnola e conquista il terzo posto nella Sprint

Guizzo di Sergio Perez nella Sprint Race in Cina. Il pilota della Red Bull, imbottigliato nel panino Ferrari per gran parte della mini gara del sabato, ha approfittato del duello tra Sainz e Alonso per passarli entrambi e guadagnarsi il terzo posto alla bandiera a scacchi. Fino a quel momento non era stata una gran giornata per Checo, il quale si è dovuto difendere a più riprese da un Leclerc in crescita nella seconda metà della Sprint. A parte tutto, il messicano è contento del risultato finale e anche del passo dimostrato nei giri finali, quando ha cercato di avvicinarsi il più possibile a un ottimo Hamilton.

“E’ stato molto difficile superare Carlos e Fernando – ammette Perez. Eravamo in lotta, ovviamente tutti avevamo un grosso degrado essendo stati gli uni dietro gli altri per tutta la gara, e poi mi sono dovuto difendere anche da Charles. E’ andata bene e sono riuscito a passare Fernando e Carlos: ho visto che si sono avvicinati tutto d’un colpo, ho visto la possibilità e li ho attaccati. Ho finito anche molto vicino a Lewis, il passo c’era”.