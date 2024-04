DIRETTA F1 | GP Cina 2024: le Qualifiche in DIRETTA [LIVE TIMING E COMMENTO]

GP Cina Diretta Qualifiche – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Shanghai dove a partire dalle 09:00 inizieranno le qualifiche del Gran Premio della Cina. Questa mattina, si è disputata la Sprint Race, vinta da Max Verstappen su Lewis Hamilton e Sergio Perez. Clima teso in casa Ferrari per il contatto di Carlos Sainz su Charles Leclerc mentre erano in lotta al sedicesimo passaggio. Lo scontro tra i due era inevitabile con lo spagnolo che dopo aver perso il sedile, vuole avere la meglio sul compagno di squadra per avere più occasioni per il futuro.

Ma torniamo alla pista, tra poco si deciderà la griglia di partenza del GP di Cina!

