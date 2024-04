F1 | Mercedes, Hamilton ottiene il massimo nella Sprint Race in Cina

Gran bella prova da parte di Lewis Hamilton nella Sprint Race del Gran Premio della Cina. Il sette volte campione del mondo ha chiuso la mini gara del sabato mattina in seconda mattina, alle spalle di un imprendibile Verstappen, ma davanti a Perez, le due Ferrari e le due McLaren. Il britannico ha sfruttato alla grande l’ottima qualifica di ieri, segno tangibile di come un buon lavoro sul giro secco possa pagare, quantomeno in una gara così corta come quella di oggi, perché probabilmente la domenica sarebbe stato diverso visto il mezzo che ha a disposizione.

Comunque, partenza stellare, Norris mandato al bar in curva 1 e prima posizione mantenuta fino a quando non è arrivato il solito Max, con una Red Bull spaziale, a rovinargli parzialmente la festa. Lewis è consapevole di quello che può dargli la W15 al momento, e crede che sarà molto complicato potersi giocare le prime file nelle qualifiche che scatteranno tra poco in Cina.

Hamilton: “Se fossi partito più indietro, avrei faticato nei duelli”

“Il pubblico qui ogni anno mi dà un grandissimo sostegno – dice Hamilton rivolgendosi alla folla dopo la Sprint in Cina. Adoro questa gente, quando vengo qua è sempre bellissimo. E’ il mio miglior risultato dopo tanto tempo, quindi sono felice per questo, ma non potevamo lottare con le Red Bull. E’ stato fatto un enorme passo in avanti, siamo migliorati e credo che anche la pioggia di ieri abbia aiutato tanto. La gara è stata dura, ma se fossi stato più indietro probabilmente avrei faticato a fare dei sorpassi. Sono riuscito a trovarmi molto bene, è buono in ottica della gara di domani”.

“Le qualifiche di oggi? Non siamo ancora veloci come Ferrari e Red Bull, credo che anche McLaren siano davanti a noi e forse anche le Aston. Non mi aspetto di lottare per la prima fila, ma possiamo lavorare sulla vettura prima delle qualifiche così da cercare di migliorare”.