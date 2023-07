F1 | Perez a caccia di conferme in Gran Bretagna

F1 GP Gran Bretagna Perez – Sete di conferma per Sergio Perez nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo le buone performance mostrate in Austria, week-end concluso con un secondo e terzo posto tra la Sprint del sabato e la gara della domenica, il messicano vuole replicare anche a Silverstone, tracciato che sulla carta dovrebbe ben sposarsi con le caratteristiche della RB19.

“Alla fine abbiamo avuto un grande weekend in Austria ed è stato bello tornare sul podio, mi sono sentito a mio agio con la macchina per tutto il fine settimana e abbiamo avuto un ottimo ritmo fin dall’inizio”, ha rivelato il portacolori messicano della Red Bull. “Domenica la vettura ha funzionato davvero bene per me”.

“Non mi sentivo al cento per cento a livello fisico e il mio team mi ha aiutato molto. Dall’assetto alla strategia abbiamo fatto davvero centro. Ora mi sento fiducioso per Silverstone. Mi sono preso del tempo per riposare e assicurarmi di essere pronto fisicamente, perché voglio mantenere questo rendimento fino alla pausa estiva”, ha concluso.