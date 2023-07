Formula 1 | Red Bull, Verstappen: “Non vedo l’ora di scoprire la RB19 a Silverstone”

Formula 1 GP Silverstone Red Bull – Obiettivo vittoria per Max Verstappen nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, teatro dell’11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo le affermazioni conquistate nell’ultimo mese, l’olandese non vede l’ora di scoprire il potenziale della propria vettura a Silverstone, le cui caratteristiche dovrebbero sposarsi alle perfezione con l’alto carico offerto dal pacchetto RB19.

“Questo fine settimana ci aspetta un’altra gara di casa per noi come squadra”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Silverstone è una pista fantastica dove andare e sono anche curioso di vedere come si comporterà la RB19. C’è sempre una bella atmosfera, con molti tifosi appassionati che circondano l’intero circuito. L’Austria è stato un weekend incredibile per noi e speriamo di poterlo ripetere a Silverstone, con una prestazione solida e pulita. Non si può mai sapere come sarà il meteo nel Regno Unito, quindi la situazione potrebbe cambiare”.