F1 | Per Ralf Schumacher l’avventura di Perez in Red Bull è ai titoli di coda

Sergio Perez non sta certamente vivendo uno dei periodi più felici della sua carriera. Il messicano infatti, negli ultimi mesi, è stato protagonista di alcuni gravi errori che hanno alimentato le voci sul suo addio in Red Bull. Discutendo del futuro di Checo, arrivato nella scuderia di Milton Keynes nel 2021 al posto di Alexander Albon, Ralf Schumacher ritiene che il suo destino nel team anglo-austriaco sia segnato.

“Recentemente l’umore di Perez è cupo – ha scritto Ralf Schumacher sulle colonne di Sky Germany – Dopo numerosi errori nelle ultime settimane sono arrivate nuovamente critiche importanti per l’errore nella prima sessione di prove in Ungheria”.

Ralf completando la propria disamina ha aggiunto: “Il problema con Perez è la costanza, ha troppi alti e bassi e forse non è abbastanza stabile mentalmente. È semplicemente troppo lontano da Max e per me i suoi giorni alla Red Bull sono contati”.

