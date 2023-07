F1 | Norris contento ma non troppo: vuole di più dalla McLaren

Lando Norris afferma che i forti progressi della McLaren sono andati di pari passo con la sua crescente fiducia, nonostante il comportamento della sua MCL60 non sia ancora neanche lontanamente vicino a quello che vuole dalla monoposto. L’attuale programma di sviluppo della McLaren che ha trasformato significativamente la sua vettura dall’Austria e che continuerà a svilupparsi dopo la pausa estiva della F1, ha innegabilmente migliorato le prestazioni del team di Woking.

Il notevole passo avanti del team ha rafforzato la fiducia di Norris, eppure il britannico non è ancora pienamente soddisfatto, anche se ha ammesso che ora la guida è molto più tranquilla rispetto all’anno scorso quando era difficile individuare i problemi:

“Penso che il mio ritmo generale e la mia capacità di mettere insieme i giri, siano migliorati ma non quanto vorrei. La macchina non si comporta ancora come vorrei, siamo ancora lontani da quello che voglio. Ora sento che c’è una direzione leggermente più chiara in cui devo lavorare, ed è una buona cosa. Posso concentrarmi solo su cose più semplici con la mia guida, quindi ha migliorato un po’ la mia fiducia, non al livello che voglio ancora, ma esco e guido liberamente, non devo pensarci troppo. Fa una grande differenza. Forse è così che funziona il mio cervello, ma più penso e peggio faccio. Ora devo pensare di meno ed è una cosa positiva”.