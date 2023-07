F1 | Ferrari, problemi alla radio per Leclerc

Piove sul bagnato. Non bastavano le problematiche che hanno reso sempre meno competitiva la Ferrari in queste ultime gare. Ci si è messa anche la radio a creare grattacapi alla squadra di Maranello. Nel Gran Premio d’Ungheria, ma anche nei precedenti appuntamenti iridati, la scuderia del Cavallino ha dovuto affrontare questa problematica come sottolineato da Charles Leclerc. Un inconveniente che ha costretto il monegasco a dover alzare la voce per farsi capire nel migliore dei modi dal proprio ingegnere di pista.

“Abbiamo avuto molti problemi con la radio e una parola su quattro non è stata capita dall’ingegnere, abbiamo questi problemi da tre quattro gare – ha riferito Leclerc, citato da RacingNews365 – Dobbiamo rimediare”.

Leclerc ha poi aggiunto: “Il mio tono di voce è piuttosto alto perché ho bisogno di farmi sentire. Volevo assicurarmi che non mi sentissero male e che volevo essere aggressivo all’inizio e non aggressivo alla fine. Quindi si trattava solo di essere chiari a causa del nostro problema con la radio”.