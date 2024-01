F1 | Ocon preoccupato: la nuova Alpine potrebbe essere lenta

In attesa di scoprire la nuova monoposto che sarà presentata il prossimo 7 febbraio, sappiamo già che non è stato superato il crash test obbligatorio imposto dalla FIA. Questo, unito ai problemi riscontrati dall’Alpine durante il 2023, non lasciano tranquillo Esteban Ocon. Come riportato da David Croft, commentatore di Sky UK, il francese avrebbe dichiarato che la vettura 2024 è “un po’ lenta”.

Tuttavia il francese spera ancora che Alpine possa emulare l’impresa dell’Aston Martin nel 2023 facendo un grande balzo in avanti in questa stagione.

“Non so se sia realistico e ad essere onesti non mi interessa, ma è quello che dobbiamo cercare. È lì che dobbiamo puntare. Non inizieremo il nuovo anno pensando in un altro modo. Perché altrimenti non saremmo mai vincitori”.