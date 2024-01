Red Bull | Horner: “Impossibile conoscere la forza della RB20”

In queste settimane si stanno susseguendo voci in merito alla competitività delle vetture di Formula 1 e che scenderanno in pista tra poco più di un mese nei test in Bahrain. Come al solito, in Italia c’è un gran parlare della Ferrari, e ogni anno in inverno la nuova vettura di Maranello tende ad essere più veloce della precedente di uno, due, tremila secondi. Quest’anno la narrazione è stata più o meno simile a quella del 2023, quando qualcuno è andato a dire di come fosse forte la SF-23, senza però avere la benché minima prova. Da altre parti invece, giustamente, si prova a smorzare il tutto, attendendo la pista, ed è quello che sta facendo anche Christian Horner, team principal della Red Bull, che in un’intervista concessa a PlanetF1 ha così parlato della nuova RB20 prossima a farsi conoscere.

“La RB20 sta raggiungendo gli obiettivi stabiliti – ha detto Horner. Non avremo molti test a disposizione, quindi dovremo concentrarci al massimo per portare al termine il tutto, ma è sempre un periodo dell’anno impegnativo in fabbrica, stiamo pianificando la stagione. Ci sono sempre delle sfide, ma se non sei al limite vuol dire che non ti stai impegnando abbastanza. I piloti del programma simulatore dicono che si tratta di una evoluzione, non rivoluzione: è un simulatore, quindi stiamo parlando di un mondo virtuale. Ovviamente vuoi sempre una correlazione con la pista, e questo lo abbiamo visto negli ultimi due anni. Speriamo di fare progressi, ma il cronometro non mente mai e lo vedremo solo quando scenderemo in pista”.

“Solo il tempo ci dirà quanto siamo migliorati. Voglio dire, la RB19 è stata la vettura di maggior successo nella storia della Formula 1, quindi la RB20 avrà sempre grandi aspettative da rispettare, ma in questo business hai sempre qualcosa da imparare: la RB19 aveva ancora margini di miglioramento e il team ha lavorato duramente per riuscirci, affrontando il tutto in fase di progettazione. Al momento però, è impossibile quantificare i miglioramenti della nuova vettura, lo vedremo solo in pista, in questo periodo dell’anno è tutto soggettivo. Sono sicuro che tutti si siano concentrati per provare a batterci, non vedo perché non debba essere così. Dobbiamo focalizzarci solo su noi stessi, la fabbrica è molto impegnata in questo momento, ci prepariamo per un grande anno con un numero record di eventi e gare disponibili”.