F1 | Norris: “Quando metto il casco, odio tutti!”

Il pilota della McLaren ha molti amici nel paddock, i più noti sono Carlos Sainz e Max Verstappen ma quando si tratta di scendere in pista, per lui sono tutti nemici. A sei gare dal termine con 52 punti di distacco da Max Verstappen, Norris è ancora pienamente in lotta per il titolo mondiale.

“Non appena indosso il casco, odio tutti”, ha dichiarato il britannico a “The Athletic”. “Molte persone pensano che se vado d’accordo con qualcuno qui o se gioco ai videogiochi allora si è sempre migliori amici, in qualunque cosa. E’ una sciocchezza! Abbiamo interessi simili, giochiamo a padel insieme, quel genere di cose. E mi piace Max come ragazzo, penso che sia molto genuino. Ma questo non cambia nulla quando sono in pista”.

Lo scontro tra Norris e Verstappen in Austria all’inizio di questa stagione è la prova che entrambi sono pronti a superare il limite quando si trovano ruota a ruota l’uno contro l’altro. E il britannico dice che la sua amicizia con l’olandese in realtà, aumenta il suo desiderio di avere la meglio sul pilota della Red Bull.

“Penso che le persone con cui vai più d’accordo fuori dalla pista siano le persone che vuoi battere di più quando sei in azione, il che è il pensiero opposto a quello che hanno molte persone. Pensano che se sei amico allora sei gentile in pista. Credo che sia l’esatto contrario”.

