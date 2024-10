Ralf Schumacher, nuove tensioni sui social con la ex-moglie dopo il coming-out

Ralf Schumacher – Non si placano le tensioni tra Ralf Schumacher e l’ex moglie Cora Brinkmann, protagonisti di un aspro conflitto che continua a riempire le pagine dei giornali. Tutto è iniziato con il coming out dell’ex pilota di Formula 1, che ha scosso il pubblico e sorpreso la sua ex moglie. Cora, infatti, dichiarò di non essere stata informata della cosa, affermazione successivamente smentita da Ralf, che condivise stralci di una loro conversazione privata per dimostrare il contrario.

La situazione è ulteriormente degenerata quando la decisione di Ralf di mettere in vendita la villa in cui viveva con l’ex moglie ha scatenato l’ira di Cora. Quest’ultima ha utilizzato i social media per accusare l’ex marito di averla messa in difficoltà dal punto di vista finanziario. Le tensioni familiari, però, hanno toccato un picco quando David, il figlio della coppia e giovane pilota, ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso le sue storie Instagram.

In un lungo messaggio, poi cancellato, David ha rivelato dettagli intimi del conflitto tra i genitori, accusando la madre di aver cercato di ostacolare il suo sogno di diventare pilota. “Quando i miei genitori hanno divorziato”, ha scritto David, “mia madre mi ha minacciato dicendo che, se non fossi andato a vivere con lei, avrebbe distrutto il mio sogno di diventare pilota, rifiutandosi di firmare i documenti necessari”. Il giovane ha raccontato episodi dolorosi, inclusi momenti di violenza fisica, in cui Cora avrebbe tentato di allontanarlo forzatamente dal padre.

David ha espresso il desiderio di mettere fine a queste polemiche, sottolineando come suo padre abbia sempre cercato di mantenere un buon rapporto tra lui e la madre. Tuttavia, il giovane ha ammesso di non voler più avere contatti con Cora, dichiarando che il comportamento della madre è “vergognoso” e chiedendo rispetto per la vita privata della sua famiglia. Le dichiarazioni di David hanno sollevato un polverone, costringendo Cora a limitare i commenti sul suo profilo Instagram, travolta da insulti e minacce. In seguito, Cora ha annunciato di voler interrompere qualsiasi discussione sui social riguardo la vicenda, cercando di evitare ulteriori controversie. Nonostante questo, la vicenda tra Ralf Schumacher e Cora Brinkmann sembra destinata a proseguire, con un’eco mediatica difficile da placare.