F1 | Un neurochirurgo mette in dubbio la presenza di Schumacher al matrimonio della figlia

Un importante neurochirurgo, ha respinto le indiscrezioni che sono circolate la scorsa settimana circa la presenza di Michael Schumacher al matrimonio della figlia Gina. Come vi abbiamo riferito, secondo la Bild, il sette volte Campione del mondo, sarebbe stato trasportato in aereo dalla Svizzera direttamente nella tenuta di proprietà della figlia, sita a Maiorca. Il fatto che siano stati sequestrati i cellulari degli invitati all’ingresso, può far pensare che effettivamente fosse presente Schumacher ma Jussi Posti, responsabile di neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche presso l’ospedale universitario di Turku in Finlandia, dubita che il tedesco fosse così in salute da affrontare un tale viaggio.

“Se intorno a lui è stato costruito un ospedale domestico personale, pare che sia un paziente degente”, ha detto al quotidiano Iltalehti.

“Sulla base delle informazioni disponibili, non credo che conduca una vita molto attiva. Tutto indica che è in cattive condizioni. Stando infermi a letto, la maggior parte delle persone diventa così fragile e rigida che non è più possibile essere sollevati dal letto dopo così tanti anni”.

Il neurochirurgo ha ammesso di non avere informazioni privilegiate sulle condizioni di Schumacher, ma il fatto che quasi nessun altro sappia nulla, a parte una cerchia molto stretta di familiari e amici, è significativo.

“Probabilmente è nelle stesse condizioni nell’ultimo decennio. Dubito che qualcosa di improvviso sia cambiato in questa fase. In genere, i pazienti recuperano ciò che possono recuperare per un massimo di due anni e poi il livello di recupero è solitamente impostato”.

Alcuni nutrono la speranza che i metodi tecnologici avanzati possano portare a miglioramenti nelle condizioni di Schumacher, ma anche Posti ne dubita.

“Essenzialmente, questo tipo di pazienti sono modelli molto sperimentali nella migliore delle ipotesi. Ci sono vari effetti collaterali del danno cerebrale. Ad esempio, l’infortunio può far sì che il paziente non sia disposto a comunicare con nessuno che non sia la famiglia più stretta.

Può anche darsi che nessuno, a parte i familiari più stretti, riesca a stimolare il paziente a sufficienza per una comunicazione significativa”.