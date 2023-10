F1 | GP Qatar, Verstappen il solito cannibale: firma la pole anche a Losail

Inizia come meglio non poteva il weekend che dovrebbe permette a Max Verstappen di concludere la pratica iridata e di conquistare il titolo di campione del mondo per la terza volta in carriera. Nelle qualifiche di Losail l’olandese è stato pressoché inavvicinabile per la concorrenza: il primo dei inseguitori, George Russell, ha pagato ben quattro decimi di ritardo dalla Red Bull RB19 numero 1.

L’alfiere della squadra anglo-austriaca, malgrado le criticità emerse, costringendo i piloti a fare i conti conti con la sabbia trasportata in pista dal vento, ha promosso il venerdì del Gran Premio del Qatar.

“È stato complicato, il nuovo asfalto deve gommarsi e il grip è abbastanza altalenante e rischi di sbandare con il posteriore – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Però sono molto contento della pole, è stata una buona giornata per noi.”

L’olandese, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Se dovessi vincere il titolo domani? Voglio anche la gara di domenica, però innanzitutto speriamo di avere una buona giornata anche sabato. La macchina è veloce, domani avremo condizioni diverse tra mattina e pomeriggio. sarà quindi difficile far funzionare nel migliore dei modi le gomme, a causa della sabbia che arriva in pista. Non potevo sperare in un inizio migliore”.